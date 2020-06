Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a revenit asupra mesajului initial din care reiesea ca bucurestenii care se vor oferi voluntari pentru testele de coronavirus vor primi 200 de lei.Gabriela Firea a facut cateva precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de…

- Alexandru Pascanu se afla in autoizolare la tara, alaturi de bunicii sai. Fotbalistul de la FC Voluntari sustine ca riscurile infectarii cu coronavirus se vor diminua doar daca va fi gasit un vaccin, iar pana atunci incearca sa se mentina in cea mai buna forma posibila in autoizolare, anunța MEDIAFAX.Alxandru…

- Rinat Maksyutov, șeful Centrului de Virologie și Biotehnologie Vector, i-a transmis marți președintelui Vladimir Putin ca laboratorul sau este pregatit sa inceapa testarea pe oameni a unor vaccinuri impotriva coronavirusului in luna iunie din acest an, potrivit AFP, citata de MSN Europe. Vector a…

- Jucatorii echipei de fotbal Spartak Moscova, cea mai populara din Rusia, au anuntat, miercuri, ca au luat decizia de a-si reduce cu 40 la suta salariile pe durata crizei financiare provocate de pandemia de coronavirus, informeaza agentia EFE."Astfel, prima noastra echipa a decis sa sprijine…

- Vin vești bune in plina pandemie de coronavirus. China, tara din care a inceput pandemia de coronavirus, a inceput testarea clinica a unui vaccin. Asta dupa ce 80% din fabricile inchise in China și-au reluat activitatea și viața pare sa revina la normal.Potrivit publicatiei GlobalTimes, 108…

- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Oamenii de stiinta rusi au inceput testarea pe animale a prototipurilor de vaccinuri potentiale impotriva noului coronavirus intr-un laborator din Siberia, Rusia, a anuntat vineri Autoritatea rusa responsabila cu protectia consumatorilor, citata de Reuters.

- Oamenii de stiinta rusi au inceput testarea pe animale a prototipurilor de vaccinuri potentiale impotriva noului coronavirus intr-un laborator din Siberia, Rusia, a anuntat vineri Autoritatea rusa responsabila cu protectia consumatorilor, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana…