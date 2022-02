Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sambata noi manevre navale de amploare in Marea Neagra, cu peste 30 de nave in apropierea Peninsulei Crimeea, dupa ce a anunțat blocarea a trei mari zone in acest sens. In același timp, Moscova continua sa denunțe „isteria” americana, dupa ce Washingtonul a declarat ca se teme de o iminenta…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat ca va vorbi sambata cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și a precizat ca Washingtonul este pregatit fie pentru diplomație, fie pentru o „agresiune” a Moscovei in contextul crizei din Ucraina, relateaza Reuters . Tot sambata, de la ora 18, este…

- Ministerul rus al Apararii a lansat un videoclip cu o tabara militara inființata in Belarus unde au inceput exercițiile militare. Vor avea loc in perioada 10 – 20 februarie și au ca scop „sa exerseze coordonarea forțelor aliate”, a transmis ministerul intr-un comunicat. Luni, 31 ianuarie, Casa Alba…

- Pentagonul a anunțat vineri lansarea unui exercițiu naval de amploare NATO în Mediterana, luni, cu participarea portavionului american USS Harry Truman, în plina tensiune cu Rusia, care a anunțat ea însași manevre navale în același timp, potrivit AFP.„Neptune Strike…

- Rusia continua sa amenințe Occidentul, agitand apele. Moscova se pregatește de o noua lovitura, la scurt timp dupa ce a adunat zeci de mii de trupe la granița cu Ucraina. Deși anunța cu doar cateva zile in urma ca nu va ataca Ucraina, organizeaza vineri exerciții militare navale in Atlantic, Arctica,…

- „Rusia trebuie sa-si inceteze agresiunea, sa inceapa o dezescaladare si sa angajeze discutii veritabile”, a acuzat ministrul de Externe din Marea Britanie, Liz Truss intr-o postare pe Twitter . Un mesaj similar a lansat și Statele Unite, unde Casa Alba a apreciat ca Rusia cauta un „fals pretext” pentru…

- Un proiect de lege menit sa impuna sanctiuni entitatilor responsabile de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania si pe care Statele Unite îl denunta, a esuat joi în Senatul american, scrie AFP. De ani de zile, acest gazoduct controversat i-a divizat pe occidentali,…

- La 24 de ore dupa prima runda de negocieri dintre Rusia și Statele Unite, aproximativ trei mii de soldați ruși au inceput, marți, exerciții militare cu armament real, inclusiv tancuri, in vestul Rusiei, in zonele apropiate de granița Ucraina, informeaza Reuters , care citeaza agenția de știri Interfax.…