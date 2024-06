Revoluția de ciocolată: elvețienii pun la cale rețete noi! Consumul de ciocolata atinge cote astronomice și sunt puțini cei carora acest aliment delicios și energizant nu le spune nimic. Oamenii de știința de la ETH Zurich din Elveția au facut un pas indrazneț catre reinventarea acestui rasfaț dulce. Anual, americanii devoreaza peste 3 milioane de tone de ciocolata, savurand amestecul bogat de cacao și […] The post Revoluția de ciocolata: elvețienii pun la cale rețete noi! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

