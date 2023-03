Stiri pe aceeasi tema

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. "Acest teren special are caracteristici topografice. Orasul este inconjurat de inaltimi si dealuri dominante,…

- Volodimir Zelenski, a afirmat, sambata, ca situatia de pe frontul din estul tarii devine tot mai dificila, iar Rusia arunca in lupta din ce in ce mai multi militari. Fortele ruse castiga incet teren in regiunea Donbas, incercuind orasul Bahmut, de la nord de Donetk si luptand pentru a prelua controlul…

- Secretarul general NATO a reacționat la scurt timp dupa apelul lu Volodimir Zelenski referitor la furnizarea armelor de catre Occident. Bombardamentele de sambata asupra unui bloc de civili din orașul Dnipro au atras și mai tare ura și dezacordul intregii lumi fața de Rusia și, respectiv, fața de acțiunile…

- Bombardamentele au continuat vineri de ambele parti ale frontului din Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei, in pofida intrarii in vigoare a unui armistitiu anuntat unilateral mai devreme de Moscova, informeaza AFP. Tiruri atat de partea ucraineana, cat si de partea rusa au continuat sa fie…

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a dus in orasul Bahmut, aflat pe linia frontului, unde fortele ucrainene si cele rusesti duc de luni de zile o batalie crancena, informeaza BBC. Anuntul a fost facut de Presedintia ucraineana. Vizita a fost neanuntata in prealabil, din motive de securitate,…

- Parlamentul European (PE) l-a decernat cu Premiul Saharov pentru libertatea de gandire, pe poporul ucrainean și președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite, miercuri, Reuters . „Premiul revine curajosului popor ucrainean, reprezentat de președintele țarii, lideri aleși și societatea civila”,…