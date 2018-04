Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este angajata in mod agresiv intr-un razboi informational impotriva Occidentului de peste un deceniu, se arata intr-un raport declasificat al Comitetului pentru serviciile de informatii al Camerei Reprezentantilor privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016,…

- SUA si 16 tari ale Uniunii Europene, carora li s-au alaturat si alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anuntat, incepand de luni, 116 expulzari ale diplomatilor rusi ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal.AFP a difuzat marti dimineata…

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Ucraina, Rusia și Europa vor fi implicate intr-un razboi de revizuire a frontierelor peste 4-5 ani, afirma deputatul ucrainean, Nadejda Savcenko.Deputatul Radei Supreme de la Kiev Nadejda Savcenko a declarat ca in cațiva ani se va declanșa un razboi in care va fi implicata Ucraina, Rusia și…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.