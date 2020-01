Rusia impune la ONU o reducere drastică a ajutorului transfrontalier pentru sirieni Rusia a impus vineri o reducere drastica a ajutorului umanitar transfrontalier adus din 2014 populatiei siriene, care a fost prelungit de Consiliul de Securitate al ONU pentru doar sase luni si doar prin doua puncte de frontiera cu Turcia, potrivit AFP. Dupa mai multe concesii din partea occidentalilor la sfarsitul lunii decembrie, o rezolutie a Germaniei si Belgiei a fost adoptata in acest sens cu 11 voturi, patru tari abtinandu-se: Rusia, China, SUA si Regatul Unit. Autorizatia transfrontaliera, reinnoita pana in prezent anual de catre ONU cu patru puncte de frontiera, expira vineri seara. Belgia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

