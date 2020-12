Stiri pe aceeasi tema

- Navalnii, unul dintre cei mai cunoscuti critici ai presedintelui Vladimir Putin, a fost transportat cu avionul in Germania, in luna august, dupa ce i s-a facut rau intr-un avion. Germania si alte state occidentale afirma ca impotriva lui Navalnii a avut loc o tentativa sde asasinat cu agentul noviciok.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca a intervenit personal, la sfarsitul lunii august, pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale, dupa ce acesta a fost otravit, relateaza AFP, citata de Agerpres."De indata ce sotia acestui cetatean mi…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat luni ca este dispusa sa trimita experti in Rusia, pentru a sprijini ancheta privind presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. OIAC a precizat ca a primit o joia trecuta o cerere in acest sens din partea Moscovei…

- Navalnii afirma ca, in acest moment, nu are nicio alta ipoteza legata de ceea ce i s-a intamplat: „Putin este in spatele tentativei de otravire, alta explicație nu am”. El adauga insa ca datoria lui este aceea de a nu se lasa intimidat: „Datoria mea este sa raman tipul caruia nu-i este frica. Și…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…