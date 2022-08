Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat vineri sanctiuni impotriva unor companii IT straine, printre care si TikTok, Telegram, Zoom, Discord si Pinterest, relateaza Reuters. Intr-o declaratie emisa de Roskomnadzor, aceasta afirma ca masurile au fost luate…

- Livrarile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, sunt reduse in acest an, dupa ce o ruta a fost inchisa cand Moscova a trimis trupe in Ucraina in februarie si dupa ce sanctiunile au declansat o disputa cu privire la echipamentele conductei Nord Stream 1. Preturile gazelor au crescut in…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…

- Evgeny Balitsky, șeful administrației pro-ruse din portul Berdiansk din Ucraina, pe care forțele lui Putin l-au cucerit, scrie pe Telegram ca, in sfarșit, pot sa livreze grau țarilor prietene. Mai precis și mai la obiect, el arata ca o nava cu o incarcatura de 7.000 de tone de cereale pleaca din portul…