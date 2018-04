Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va amana adoptarea unor masuri de riposta la adresa SUA dupa sanctiunile americane adoptate recent impotriva Moscovei, a anuntat luni Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de Ria Novosti, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Membri importanti ai Dumei (camera…

- Ksenia Yudayeva, adjunctul guvernatorului Bancii Centrale a Rusiei, a anuntat luni ca institutia ia in considerare noi masuri pentru a limita imprumuturile in valuta in sistemul bancar. De asemenea, Yudayeva a declarat ca situatia pe piata valutara este echilibrata si sporirea volatilitatii…

- Pietele bursiere rusesti înregistrau luni scaderi de aproximativ 10% ca urmare a reactiei de panica în rândul investitorilor provocata de noile sanctiuni americane care vizeaza Rusia, transmite AFP. La bursa de la Moscova, indicele RTS denominat în dolari…

- Statele Unite au anuntat vineri noi sanctiuni contra a 38 de persoane si entitati acuzate in special de participare la "atacurile" Rusiei impotriva "democratiilor occidentale", informeaza AFP. Sapte "oligarhi", prezentati ca apropiati ai Kremlinului lui Vladimir Putin, precum si douasprezece companii…

- CHIȘINAU, 5 apr — Sputnik. SUA au participat la orchestrarea cazului Skripal. O declarație în acest sens a fost facuta miercuri de la tribuna celei de-a VII-a Conferințe internaționale de securitate de la Moscova. Occidentul își pierde tot mai mult influența în lume,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat ca Rusia ramane deschisa unei intalniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, evocata de cei doi președinți intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, chiar daca administrația de la Casa Alba a decis expulzarea mai multor diplomați…

- Rusia 'ramane deschisa' unei intalniri intre presedintii rus Vladimir Putin si american Donald Trump, evocata de cei doi sefi de stat intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, in pofida expulzarilor de diplomati decise de Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…