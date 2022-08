Rusia a gasit o modalitate sa-și acopere urmele in fața sancțiunilor occidentale prin transportarea petrolului sau intr-un port obscur din Egipt și apoi in Arabia Saudita, de unde poate fi exportat in intreaga lume, relateaza Business Insider . Jurnaliștii de la agenția Bloomberg au fost primii care au descoperit ca in dimineața zilei de 24 iulie, un transport de aproximativ 700.000 de barili de petrol rusesc a ajuns la terminalul petrolier egiptean El Hamra de pe coasta Marii Mediterane. Doar cateva ore mai tarziu, un alt vas a ridicat un transport care ar fi inclus o parte sau tot petrolul…