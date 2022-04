Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri dupa-amiaza, expulzarea a 18 diplomati din cadrul Misiunii Uniunii Europene, ca reactie la o decizie similara a liderilor de la Bruxelles, in contextul tensiunilor din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, anunța Mediafax. Fii la curent cu…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri dupa-amiaza, expulzarea a 18 diplomati din cadrul Misiunii Uniunii Europene, ca reactie la o decizie similara a liderilor de la Bruxelles, in contextul tensiunilor din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, potrivit AFP și Reuters.

- Danemarca a anunțat marți ca va expulza 15 diplomați ruși, in conformitate cu masurile luate de alte țari din Uniunea Europeana, dupa informații cu privire la erorile provocate de ruși in orașul ucrainean Bucha, unde civilii au fost asasinați pe strazi.

- Rusia expulzeaza 10 diplomați din Lituania, Letonia si Estonia, ca reactie la masuri similare aplicate de cele trei tari baltice, in contextul tensiunilor generate de invazia in Ucraina, scrie Le Figaro.

- Rusii si ucrainenii au facut joi schimburi de prizonieri, a anuntat vicepremierul Ucrainei, Irina Veresciuk, pe Facebook, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Administratia Vladimir Putin a transmis Washingtonului, miercuri seara, decizia de expulzare a unor diplomati americani ca riposta la anuntul Statelor Unite de la inceputul lunii martie privind expulzarea a 12 diplomati rusi activi la sediul Natiunilor Unite din New York. "Miercuri, 23 martie, o nota…

- “Inimile noastre sunt alaturi de oamenii care sufera efecte de neconceput ale acestor evenimente tragice din Ucraina”, se arata intr-un comunicat al Coca-Cola. Compania de bauturi carbogazoase s-a confruntat cu o presiune tot mai mare de a se retrage din Rusia, #BoycottCocaCola fiind in tendinte pe…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat in termeni duri, in cursul noptii, decizia "ostila" a Washingtonului de a expulza 12 diplomati rusi acuzati de spionaj, subliniind ca Rusia si Statele Unite ar trebui sa actioneze in sensul pacii internationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…