Rusia consemneaza declaratiile antirusesti ale oficialitatilor din Republica Moldova si nu le va lasa fara reactie, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Moscova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata - in pagina sa electronica - de agentia de stat rusa…

Livrarea de arme cu raza lunga sau mai puternice de catre Occident Kievului va deveni o linie roșie pentru Rusia, a declarat intr-un interviu acordat TASS directorul celui de-al doilea Departament al CSI din cadrul Ministerului rus de Externe, Aleksei Polisciuk, relateaza TASS preluat de Rador.

Decizia autoritaților moldovenești de a interzice efectuarea zborurilor directe spre Moscova de catre compania Air Moldova lovește, in primul rand, cetațenii republicii. Declarația aparține reprezentantului Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Moscova va raspunde "in mod adecvat" deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS.

Rusia nu are dreptul moral de a participa la reuniunea Grupulului celor 20 de natiuni in timp ce isi continua invazia in Ucraina, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului britanic de Externe.

Moscova considera inacceptabile propunerile de creare a unei zone demilitarizate in zona centralei nucleare de la Zaporojie, a declarat Ivan Neceaev, directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presa al Ministerului rus de Externe.

Elveția este pregatita sa reprezinte, la cererea Ucrainei, interesele sale diplomatice in Rusia, daca Moscova iși da acordul in acest sens, de declarat miercuri pentru agenția rusa Tass reprezentantul oficial al Ministerului elvețian de Externe, Pierre Alain Elchinger.