Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa reia unele zboruri internationale de la 1 august, a anuntat vineri vicepremierul Tatiana Golikova, dar lista initiala a destinatiilor va fi limitata la Tanzania, Turcia si Regatul Unit, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Zborurile internationale au fost suspendate pe 30 martie…

- Autoritatile ruse au inchis cinematografele, teatrele, muzeele si alte institutii de cultura dupa izbucnirea pandemiei in tara la sfarsitul lunii martie. Ministerul Culturii a ridicat interdictia la nivel national saptamana trecuta, lasand la latitudinea regiunilor cand vor permite oamenilor sa se stranga…

- La fel ca multe alte servicii, datorita crizei și, din pacate, a evoluției negative a actualei pandemii, companiile aeriene au fost nevoite sa amane sau chiar sa anuleze anumite zbori, fie interne, fie internaționale. Compania Naționala Tarom a facut astazi un anunț cu privire la anumite zboruri internaționale.…

- Nepalul a anuntat marti ca va relua zborurile comerciale internationale la jumatatea lunii august, o etapa foarte asteptata de sectorul turistic profund afectat de pandemia de COVID-19, informeaza AFP.Tara si-a inchis aeroporturile la sfarsitul lunii martie pentru a impiedica propagarea noului…

- Guvernul rus a propus vineri ca reluarea zborurilor internationale sa aiba loc pe 15 iulie, dupa redeschiderea facilitatilor sportive si a restaurantelor, in pofida inregistrarii a mii de cazuri noi de coronavirus, in timp ce continua studiile clinice pentru medicamente destinate tratarii Covid-19,…

- Agenția Federala pentru transport aerian (Росавиация) a transmis aeroporturilor și companiilor aeriene o telegrama in care se vorbește despre prelungirea interdicției de intrare in Rusia a cetațenilor straini. "Pina pe 31.07.2020, ora locala 23:59, se afla in vigoare restricția temporara de intrare…

- Tarom reia, din 1 iulie, zborurile comerciale fara restricții, spre Grecia Compania de stat Tarom a anunțat ca, din 1 iulie, va opera mai multe zboruri comerciale, fara restrictii, spre și dinspre Grecia. Astfel, spre capitala Atena vor fi patru frecvențe săptămânale (luni, miercuri,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata, intr-o sedinta online, ca romanii care vor sosi din 17 state europene nu vor mai intra in carantina sau autoizolare, iar zborurile catre si dinspre respectivele tari se vor relua, hotararea fiind aplicata incepand cu 15 iunie. Potrivit…