Un gamer care se identifica cu pseudonimul „Pyrophoric”, dar si ca fost comandant de tanc Challenger 2 a postat online un document clasificat pentru a contribui la imbunatați calitatii grafice a designului tancului Challenger 2 din jocul online „War Thunder”, potrivit DefenceJournal. A gamer identifying as Challenger 2 commander has posted a classified document online […] The post Rusia? Date clasificate despre tancul britanic Challenger 2, la liber pe internet first appeared on Ziarul National .