- Procurorii ruși au cerut luni codamnarea la șase ani de inchisoare a regizorului de film și teatru Kirill Serebrennikov, acuzat de deturnare de fonduri intr-un proces controversat care a atras critici puternice atat in Rusia cat și strainatate, relateaza The Moscow Times, citat de Hotnews.Regizorulrus…

- Fostul pușcaș marin american Paul Whelan a fost condamnat la 16 ani de detenție și munca silnica în Rusia pentru acuzații de spionaj în Rusia. Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj în favoarea SUA dupa un proces…

- Decizia vine dupa ce dosarul s-a plimbat aproape opt luni intre Tribunalul Prahova si Instanta suprema, cele doua instante sustinand ca nu au competenta sa judece acest caz. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv ca Tribunalul Prahova este instanta competenta sa judece dosarul…

- O instanta din orasul german Koblenz incepe joi judecarea unor acuzati de practicarea torturii in Siria, anunta Reuters. Procesul intentat unor membri ai serviciilor secrete ale regimului de la Damasc este o premiera in Germania, consemneaza agentia. Mii de sirieni sustin ca au fost torturati in detentie…

- Directorul spitalului din Moscova care s-a intalnit cu președintele rus Vladimir Putin, in urma cu o saptamana, a fost depistat pozitiv, a anuntat presa internationala.Acum o saptamana, Denis Protsenko, seful spitalului din zona Kommunarka, s-a intalnit si a dat mana cu Vladimir Putin, care a inspectat…