Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina", relateaza deschide,md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina... Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina.

- Rusia nu cauta sa termine ”operațiunile militare” din Ucraina la 9 mai, sarbatorita ca Ziua Victoriei, a afirmat duminica ministrul sau de externe, Serghei Lavrov. Mai mulți analiști occidentali estimau o posibila incheiere a conflictului la acea data, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Militarii…

- Un razboi nuclear nu ar trebui niciodata pornit deoarece nu ar putea exista „niciun caștigator”, a avertizat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a indemnat țarile sa adere la acest lucru, relateaza CNN. Lavrov a susținut ca Rusia „a fost campioana in a pleda ca nicio țara sa nu declanșeze…

- Refuzul presedintelui francez, Emmanuel Macron de a denunta miercuri, 13 aprilie, un genocid in Ucraina de catre armata rusa este ”foarte dureros”, a transmis omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Agerpres . „Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi”, a menționat…

- "Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi", a spus presedintele Zelenski la o conferinta de presa comuna cu sefii de stat polonez, lituanian, estonian si leton, aflati in vizita la Kiev."Voi face tot posibilul pentru a discuta aceasta problema cu domnul Macron astazi.…