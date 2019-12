Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe l-a acuzat miercuri pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca ignora faptul ca Statele Unite ar amâna foarte mult acordarea de vize oficialilor ruși care doresc sa participe la reuniuni ale Națiunilor Unite la New York, informeaza Mediafax citand Reuters. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- SUA efectueaza un test de racheta balistica interzisa de Tratatul INF, Rusia, ”ingrijorata”Washingtonul s-a retras in august din Tratatul INF, semnat in 1987 cu Rusia, dupa ce au acuzat Moscova de incalcarea acestuia, ceea ce Kremlinul dezminte, potrivit Reuters. ”Ne alarmeaza.…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- Administratia Xi Jinping a cerut, marti, Turciei sa inceteze ofensiva militara din Siria si sa revina la "directia corecta", informeaza agentia de presa Reuters si cotidianul la Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project despre Dan…

- Rușii au salvat guvernul lui Bashar al-Assad prin intermediul Forțelor Aeriene Ruse care au bombadat în mod repetat spitale din Siria pentru a zdrobi ultimele puncte de rezistența în fața președintelui sirian, potrivit unei investigații The New York Times. O analiza a unor înregistrari…

- Huawei anunța ca a inceput cercetarile pentru tehnologia 6G. Deși rețelele 5G nu au fost lansate deocamdata decat in cateva țari, compania chineza anunța deja succesorul acestora. CEO-ul si fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, susține ca s-a lucrat in paralel la rețelele 5G și 6G, dar ca in cazul ultimei…