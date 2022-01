Rusia condamnă măsurile NATO pe flancul de est și acuză Ucraina că pregătește o ofensivă Reacția de luni a Kremlinului vine dupa ce NATO și SUA au anunțat suplimentarea trupelor și a echipamentelor militare in țarile din estul Europei, pentru a contracara amenințarea Rusiei, care a mobilizat peste 100.000 de soldați la granița Ucrainei, scrie The Moscow Times. Kremlinul a condamnat luni SUA și NATO ca amplifica tensiunile prin anunțurile privind suplimentarea trupelor și a echipamentului militar in estul Europei. Rusia a acuzat de asemenea Ucraina ca ar pregati o ofensiva impotriva regiunilor separatiste din estul țarii, un lucru negat in mai multe randuri de Kiev.Purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

