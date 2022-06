Stiri pe aceeasi tema

- O noua ofensiva a Turciei in Siria "ar submina stabilitatea regionala", a avertizat miercuri seful diplomatiei americane Antony Blinken, intr-o reactie la amenintarile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Turcia nu va astepta ”permisiunea” Statlor Unite sa lanseze o noua ofensiva in Siria, tuna duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit presei turce, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu putem lupta impotriva terorismului asteptand vreo permisiune”, a declarat seful statului turc, unui…

- Reprezentantul președintelui Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat ca nu se așteapta la un progres serios in negocierile dintre Moscova și Kiev in zilele sau saptamina urmatoare, dar spera ca situația se va stabiliza in citeva saptamini. El a afirmat acest lucru intr-o discuție cu Financial Times. Potrivit…

- Negocierile dintre Rusia si Ucraina se reiau marti, 29 martie, la resedinta prezidentiala Dolmabahce din Istanbul, iar ora prevazuta pentru inceperea dialogului este 10.30, ora Romaniei.Inainte de discutiile bilaterale, o delegatie turca urmeaza sa se intalneasca cu ambele parti, a informat presedintele…

- Secretarul de presa al președintelui Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat ca, potrivit președintelui rus Vladimir Putin, Ucraina și Rusia nu sunt pregatite pentru negocieri la nivelul președinților. Informația apare in cotidianul turc Hurriyet, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. „Președintele…

- Statutul regiunii Donbas si al Crimeei se numara printre cele mai dificile subiecte care trebuie abordate in tratativele dintre Kiev si Moscova si pentru care presedintele rus Vladimir Putin afirma ca vor fi necesare negocieri directe intre el si omologul ucrainean Volodimir Zelenski, noteaza vineri…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a anunțat ca „nimeni nu exclude o intalnire intre Putin și Zelenski. Este posibil. Dar mai intai negociatorii trebuie sa rezolve ce e de rezolvat”, vineri, la o conferința de presa, scrie Unian.net. Peskov a adaugat ca „Vladimir Putin a purtat discuții…