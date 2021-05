Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a indemnat joi statele din zona Arcticii sa reia intalnirile militare la nivel inalt, pe fondul cresterii tensiunilor in regiune, si si-a exprimat preocuparea fata de desfasurarea de trupe straine in Norvegia, in apropiere de granita rusa, relateaza Reuters.



"Este important sa extindem relatiile pozitive pe care le avem in Consiliul Arctic pentru a cuprinde si sfera militara", a punctat Lavrov, intr-un discurs sustinut in cadrul reuniunii Consiliului Arctic din capitala islandeza Reykjavik.



Chestiunile de ordin militar nu fac parte…