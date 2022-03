Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat oficial marti ca a stabilit relații diplomatice cu cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei a caror independenta a fost recunoscuta de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Moscova si ”republicile” separatiste Donetk si Lugansk, nerecunoscute de comunitatea internationala,…

- „Efortul Romaniei din aceasta perioada a fost extrem de intens, pentru ca alaturi de partenerii si aliatii nostri din NATO, alaturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, in relatia cu partenerul strategic american, am incercat sa gasim solutii pentru dialog, solutii pentru dezescaladare. Trebuie…

- Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica au anuntat, marti dupa-amiaza, ca asteapta confirmari in teren privind inceperea retragerii efectivelor militare ruse de la frontierele Ucrainei, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, reactionand cu „optimism prudent” la anunturile Rusiei. „Poate ca va amintiti…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Situația tensionata de la granițele dintre Ucraina și Rusia pare sa-i ingrijoreze pe conducatorii lumii, in special pe oficialii americani. Recent, generalul Ben Hodges a dezvaluit amanunte cutremuratoare privind scenariul in care ar incepe razboiul și cum ar fi afectata Romania in toata aceasta ecuație.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timișoara, ca anunțurile facute de Franța și de Statele Unite, care si-au aratat disponibilitatea de a-si intari prezenta militara in Romania, au, in primul rand, semnificatia respingerii solicitarilor Rusiei privind renuntarea la prezenta trupelor…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Ministerul rus de Externe a anunțat vineri aceasta revendicare in ziua in care secretarul american de stat Antony Blinken se intalnește la Geneva cu omologul sau rus Serghei Lavrov pentru o noua tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters. Garanțiile de securitate…