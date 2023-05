Rusia cade pradă hackerilor: Peste 20 de site-uri guvernamentale au fost ţinta unor atacuri cibernetice Compania StormWall a inregistrat un val de atacuri DDoS ce au vizat 20 de site-uri ale guvernelor regionale ruse, scrie INTERFAX, potrivit rador.ro. In luna mai, infractorii cibernetici au incercat sa aduca prejudicii instituțiilor statului rus și sa perturbe activitatea resurselor de internet; peste 20 de site-uri ale guvernelor regionale ale Rusiei au fost atacate, au precizat experții StormWall pentru Gazeta.Ru. CITESTE SI Acum și in Romania! Alzheimerul poate fi diagnosticat cu pana la 15 ani mai devreme și stopat sau chiar reversat 02:31 72 Pretul alimentului de baza iubit al Italiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Grupul OTP anunta scoaterea la vanzare filialei din Romania. Grupul maghiar OTP a scos la vanzare banca din Romania, potrivit mai multor surse din piața bancara. CITESTE SI Rusia cade prada hackerilor: Peste 20 de site-uri guvernamentale au fost tinta unor atacuri cibernetice 03:01 101 Acum și…

- Capitala ucraineana, Kiev, a fost atacata de Rusia pentru a noua oara in aceasta luna, relateaza BBC, potrivit Rador.Intr-un cartier al capitalei, ramasitele unui obiect doborat de sistemele de aparare a provocat un incendiu, dar nu au fost declarate victime. O persoana a fost ucisa la Odesa.…

- Jurnalistul Moise Guran a anuntat printr o postare pe blogul personal ca i a fost preluat profilul personal de Facebook iar pentru a reusi sa il recupereze a apelat chiar si la ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja"Dupa ce mi a fost preluat contul, primul lucru pe care l…

- Un document semnat de ministrul Bogdan Aurescu spune cand ar putea fi reluate negocierile cu rușii pentru recuperarea Tezaurului depus la Moscova. Comisia comuna romano-rusa pentru studierea problemelor izvorate din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv probleme Tezaurului Romaniei depus la Moscova…

- Spațiul mediatic e inundat de analize in care ni se explica cum Rusia ar duce un razboi hibrid impotriva Moldova. Majoritatea „experților” rateaza esențialul – razboiului hibrid al Rusiei impotriva Moldovei a inceput cu mai bine de doua secole in urma, in 1812, iar unicul obiectiv a fost și ramane in…

- E inadminsibil sa lasam Republica Moldova prada unor dezinformari și atacuri hibride, a declarat președintele Romaniei, Klaus Iohannis, inaintea ședinței de la Consiliul European.„Noi am reușit sa includem un pasaj relevant pentru Moldova. O sa primeasca un ajutor suplimentar, consistent, acest lucru…

- Drona americana ce s-a prabusit marti in Marea Neagra in urma unui incident cu avioane de vanatoare rusesti a fost deja inlocuita cu un alt aparat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ucrainene, colonelul Iuri Ignat, potrivit agentiei EFE. „Prezența Aviatiei americane in Marea…

- Mihailo Podoliak, Consilierul președintelui Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca serviciile de informații din Romania ar trebui sa urmareasca cu atenție acțiunile Rusiei pe teritoriul țarii. Podoliak susține ca Rusia finanțeaza mișcarile extremiste din Europa și ca printre metodele…