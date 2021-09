Rusia blochează şase VPN-uri şi îşi consolidează astfel controlul asupra Internetului Jandarmul rus al telecomunicatiilor Roskomnadzor a anuntat blocarea a sase programe informatice foarte folosite de retele private virtuale (VPN) care permit un acces la site-uri interzise în Rusia, precum cele ale opozantului încarcerat Aleksei Navalnîi, relateaza AFP.

Acest serviciu federal apreciaza ca folosirea acestor VPN-uri permite consultarea unor &"continuturi interzise&" si încurajeaza &"activitati ilegale precum promovarea drogurilor, pornografia infantila, extremismul si tendintele sinucigase&".



Astfel au fost blocate Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

