- Serviciul rus de informații financiare Rosfinmonitoring a anunțat ca reteaua de birouri regionale a organizatiei anticoruptie a opozantului Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a fost adaugata pe lista organizatiilor ”extremiste si teroriste”, transmite vineri AFP, citata de Agerpres.Serviciul a precizat…

- Birourile regionale ale lui Aleksei Navalnii au anuntat joi ca se autodizolva, din cauza amenintarii de a fi declarate ”extremiste”, relateaza AFP. Procurorii ruși cer ca Fondul luptei impotriva coruptiei (FBK) al opozantului politic si sediile regionale ale acestuia sa fie declarate ”extremiste”.…

- Parchetul rus a cerut vineri ca mai multe organizatii ale opozantului incarcerat Aleksei Navalnii sa fie declarate drept "extremiste" si, prin urmare, interzise, relateaza France Presse. "Sub acoperirea unor sloganuri liberale, aceste organizatii lucreaza la crearea de conditii pentru destabilizarea…

- Statele Unite vor retrage rebelii houthi din Yemen de pe lista grupurilor teroriste, desemnare considerata de organizatiile umanitare ca fiind nefasta pentru eforturile lor de ajutorare de pe teren, noteaza AFP preluat de agerpres. ONU a salutat aceasta decizie, in timp ce beligerantii din cele doua…

- Gruparea americana de extrema-dreapta Proud Boys a fost declarata in mod oficial organizație terorista in Canada, fiind adaugata pe o lista care include al-Qaeda, ISIS și al Shabab, relateaza The Washington Post. Autoritațile canadiene spun ca organizația reprezinta o amenințare serioasa la adresa securitații…