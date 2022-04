Rusia, AVERTISMENT pentru NATO: NU mai trimiteți arme Ucrainei Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Intr-un interviu publicat sambata de agentia oficiala chineza Xinhua, Lavrov a afirmat de asemenea ca ofensiva rusa din Ucraina se desfasoara “conform planurilor”. “Un flux continuu de arme de toate tipurile a intrat in Ucraina prin Polonia si prin alte tari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

