Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ruse au atacat vineri orasul Zaporojie - centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume din sudul Ucrainei - utilizand, pentru prima oara, drone iraniene, conform sefului administratiei militare regionale Oleksandr Staruh, citat de agentiile de presa EFE si Ukrinform.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa destrame Rusia, susținand ca a trimis forțele armate sa invadeze Ucraina pentru a preveni acest lucru, transmite Reuters.Luand cuvantul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfașurat in Uzbekistan, Putin a vorbit…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- Fortele ucrainene inregistreaza tot mai multe succese in contraofensiva lor impotriva trupelor ruse, potrivit presei ucrainene si a unor surse din serviciile de informatii britanice, transmit agențiile de presa straine. Presa ucraineana a publicat sambata dimineata o fotografie despre care a relatat…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Armata ucraineana a reusit, dupa ce a lansat o ofensiva in zone din sudul tarii ocupate partial de trupele ruse, eliberarea asezarii Ivanivka, in regiunea Herson, relateaza EFE si Ukrinform. Brigada a 60-a de infanterie a fortelor armate ucrainene a publicat o inregistrare video pe Facebook care aparent…

- Forșele ucrainene a reusit, dupa ce a lansat o ofensiva in zone din sudul tarii ocupate partial de trupele ruse, eliberarea asezarii Ivanivka, in regiunea Herson, relateaza EFE si Ukrinform cu referire la Agerpres . Brigada a 60-a de infanterie a fortelor armate ucrainene a publicat o inregistrare video…