Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca in acest moment nu exista atat de mult o problema de finantare in sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia, cat o problema de capacitate industriala, „in principal in Europa”. „Nu cred ca vom avea dificultati masive din punct de vedere al…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat ca intrarea Finlandei in NATO anul acesta va crea "probleme" acolo unde "nu existau" inainte și a anunțat ca raspuns o consolidare militara in nord-vestul Rusiei. "Nu era nicio problema acolo, dar acum vor fi, pentru ca vom crea Districtul Militar Leningrad…

- In deceniile care au trecut de la sfarșitul Razboiului Rece, armatele slabite ale Europei au fost tolerate de guvernele occidentale pentru ca America era mereu acolo, cu a sa capacitate militara vasta, pregatita sa apere batranul continent de orice amenințare – investițiile americane in aparare au reprezentat…

- Criza ucraineana a marcat un punct de cotitura pentru consumul de gaze din Europa, care se așteapta sa scada din nou in acest an, pe masura ce locuințele și firmele adopta masuri de imbunatațire a eficienței și pompe de caldura, potrivit organismului mondial de supraveghere a energiei, Agenția Internaționala…

- Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a susținut, luni, ca Rusia „nu are planuri agresive și nici expansioniste in Europa”, intr-o incercare de a convinge autoritațile bulgare sa-i permita tranzitul prin spațiul aerian pentru a ajunge la reuniunea OSCE.

- Alianta Nord-Atlantica si-a avertizat tarile membre ca prea multe formalitati birocratice ingreuneaza deplasarea trupelor in Europa, o problema care ar putea duce la importante intarzieri in cazul in care ar izbucni un conflict cu Rusia. „Nu mai avem timp. Ceea ce nu facem pe timp de pace nu va fi gata…

- Alianta Nord-Atlantica a avertizat țarile membre ca aceasta dificultate logistica este o problema care ar putea duce la importante intarzieri in cazul in care ar izbucni un conflict cu Rusia, potrivit Agerpres.„Nu mai avem timp. Ceea ce nu facem pe timp de pace nu va fi gata in cazul unei crize sau…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri in cadrul summitului G20, care ii reuneste pe liderii celor mai mari 20 de economii din lume, ca trebuie reflectat la o modalitate prin care sa fie oprita "tragedia" razboiului din Ucraina si a sustinut ca Moscova nu a refuzat niciodata sa participe la…