- Rusia are suficiente resurse pentru a continua razboiul in Ucraina "la intensitatea actuala" inca doi ani, a declarat joi seful serviciului de informatii militare lituaniene, Elegijus Paulavicius, transmite Reuters.

- Pe fondul pierderilor semnificative de forțe convenționale in timpul unui razboi pe scara larga impotriva Ucrainei, Rusia va deveni mai dependenta de mijloacele militare neconvenționale și este probabil sa se bazeze din ce in ce mai mult pe acestea pentru a-și pune in aplicare obiectivele. Raportul…

- Rusia ar putea prelungi cativa ani razboiul din Ucraina si, desi Moscova vrea evitarea escaladarii conflictului spre o confruntare directa cu Statele Unite si NATO, exita riscuri in acest sens, conform evaluarii Comunitatii serviciilor de informatii americane.Rusia "probabil nu vrea un conflict militar…

- Rusia nu poate ramane nepedepsita pentru razboiul impotriva Ucrainei, au declarat vineri, intr-un comunicat comun preluat de Reuters, secretarul de stat american Antony Blinken si omologii sai din India, Japonia si Australia - tari care formeaza alaturi de SUA asa-numitul grup Quad.

- Rusia reprezinta o amenințare militara clara in zona imediata a Suediei, dar forțele sale sunt in mare parte ocupate in razboiul din Ucraina, a declarat luni Serviciul suedez de informații militare și securitate (MUST), scrie Reuters . „Ordinea europeana de securitate așa cum o cunoaștem a incetat…

- “Am asistat la aparitia ambitiilor Rusiei de a exercita presiuni asupra securitatii energetice europene. Prin urmare, PST se asteapta ca, in 2023, Rusia sa incerce sa adune informatii despre majoritatea aspectelor legate de sectorul petrolului, gazelor si energiei din Norvegia”, mentioneaza raportul…

- Serviciile de informatii militare ale Ucrainei au sustinut ca Rusia urmeaza sa ordone mobilizarea a pana la 500.000 de recruti in ianuarie, fata de cei 300.000 pe care i-a chemat in octombrie, intr-un alt aparent semn ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, relateaza The Guardian.…

- Vorbind cu ocazia Zilei Serviciilor de Securitate, pe care Rusia o marcheaza marti cu mare fast, Putin a declarat ca „aparitia unor noi amenintari” sporeste necesitatea unei activitati mai intense din partea serviciilor de informatii, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro.„Trebuie intensificata activitatea…