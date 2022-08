Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce costurile energetice ale Europei cresc vertiginos, Rusia arde in gol cantitați mari de gaze naturale, potrivit unei analize citate de BBC News. Experții spun ca, in condiții normale, gazul ar fi fost exportat in Germania. Aceștia afirma ca uzina de langa granița cu Finlanda, arde in fiecare…

- Joi, 11 august, cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat impotriva interzicerii vizelor turistice pentru cetatenii rusi, asa cum cer Ucraina, Letonia, Estonia si Finlanda, si a amintit ca la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate sanctiuni pertinente impotriva persoanelor din jurul Kremlinului,…

- Oppo și OnePlus se afla de ceva timp intr-o disputa cu Nokia, cu privire la patentele 5G ale finlandezilor, care ar fi fost folosite in telefoanele producatorilor chinezi. Conform celor de la WinFuture , Nokia a vorbit cu tribunalul din Mannheim in iulie despre aceasta problema, susținand ca atat Oppo,…

- Orice intruziune in peninsula Crimeea din partea unui stat membru NATO ar putea echivala cu o declaratie de razboi la adresa Rusiei, care ar putea conduce la al treilea razboi mondial, a declarat luni, 27 iunie, fostul presedinte rus Dmitri Medvedev. „Pentru noi, Crimeea este o parte a Rusiei. Si asta…

- Razboi in Ucraina, ziua 114. Macron a admis existența unor restricții privind furnizarea de anumite arme catre Ucraina. Zelenski a povestit despre ce a vorbit cu liderii Frantei, Germaniei, Italiei si Romaniei.