Rusia arde gazul care ar fi trebuit livrat Europei. Flăcările se văd din Finlanda Pe masura ce costurile energiei din Europa cresc vertiginos, Rusia arde cantitați mari de gaze naturale, potrivit unei analize transmise BBC News. Experții spun ca gazul ar fi fost exportat anterior in Germania. Ei spun ca uzina din apropierea graniței cu Finlanda arde in fiecare zi o valoare estimata de 10 milioane de dolari. Oamenii de știința sunt ingrijorați de volumele mari de dioxid de carbon și funingine pe care le creeaza, care ar putea exacerba topirea gheții arctice. Aproximativ 4,34 milioane de metri cubi de gaz sunt arși in fiecare zi Analiza realizata de Rystad Energy indica faptul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

