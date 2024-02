Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale din Federația Rusa sunt unele fara istoric. Rusia lui Putin a știut sa concentreze puterea și controlul pentru a nu avea vreo supriza și a ieși cu o majoritate zdrobitoare favorabila lui Putin.

- Intr-un interviu acordat sambata presei germane, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut europenilor sa iși sporeasca producția de armament pentru a spori livrarile catre Ucraina și pentru a preveni o confruntare cu Rusia „care ar putea dura zeci de ani", transmite France Presse, citata…

- A provoca „pierderi sistematice” fortelor ruse care ataca de-a lungul frontului pentru a continua sa castige teren in Ucraina este una dintre marile prioritati ucrainene pentru acest an, a explicat in discursul sau adresat natiunii in noaptea de miercuri spre joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Este de asteptat ca discursul președintelui rus Vladimir Putin sa fie pronuntat in intervalul 23 februarie - 8 martie, cu maximum o saptamana inainte de scrutinul prezidențial din Federația Rusa, informeaza cotidianul rus Kommersant, citand patru surse apropiate administratiei prezidentiale de la Moscova.Potrivit…

- Faptul ca autoritatile proeuropene de la Chisinau nu au dat inca un raspuns Moscovei la solicitarea acesteia privind deschiderea de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din martie din Federatia Rusa a infuriat oficialitati ruse, care au criticat miercuri dur conducerea Republicii Moldova.De…

- Forțele ruse intenționeaza sa desfașoare o ofensiva pe scara larga in Ucraina in vara anului 2024 și vor incerca sa captureze restul celor patru regiuni anexate ilegal (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia).

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat, astazi, impotriva oricarei interferente straine in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din martie 2024, care vor avea loc pe fundalul conflictului din Ucraina si a represiunii impotriva opozitiei. “Orice ingerinta in afacerile interne ale Rusiei…