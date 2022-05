Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Credem ca la Kremlin a fost luata deja decizia

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 4 Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat luni de…

- Kremlinul a luat deja decizia de a ataca Republica Moldova, pentru a ocupa portul ucrainean Odesa dinspre vest. Rusia vrea sa deschida un nou front impotriva Ucrainei dinspre Moldova, scrie cotidianul britanic The Times, citand surse militare ucrainene, noteaza Ziarul de Garda.

- sursa foto: Vitalie Sitnic/ Unsplash Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra Moldovei, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat de…

- Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times.

- Rusia pregatește invadarea Republicii Moldova, a scris, in aceasta dimineața publicația The Times, care citeaza surse din serviciile militare ucrainene. Publicația descrie și motivele pentru care Moldova risca sa fie atacata de catre ruși. „Rusia pregateste deja invadarea Moldovei”, scrie The Times…

- Rusia va incerca sa deschida un nou front impotriva Ucrainei dinspre Republica Moldova, potrivit unor surse militare ucrainene, informeaza publicația britanica The Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Republica Moldova este foarte ingrijorata de un eventual atac la Odessa al Rusiei, intrucat regiunea Odessa din Ucraina este foarte apropiata de Republica Moldova. Punctul de vedere al guvernului de la Chișinau a fost exprimat de premierul Natalia Gavrilița. „Suntem foarte preocupati de continuarea…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…