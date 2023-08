Rusia apelează la amatori pentru sabotarea transporturilor de arme către Ucraina. Cum sunt recrutați La inceputul acestui an, in mediul online, au inceput sa apara oferte de locuri de munca. Sarcinile erau neinsemnate: afișarea de pliante sau agațarea de pancarte in spații publice, iar salariul era mic. Agenți recrutați online de Rusia in Polonia Promisiunea de a primi bani rapid a fost prea buna pentru fi refuzata de o mana de refugiați din estul Ucrainei. Curand, aceștia și-au dat seama ca ceva era ciudat. Locurile de munca presupuneau distribuirea de propaganda pro-rusa in numele unui angajator anonim. Pentru cei dispuși sa indeplineasca totuși misiunile, munca a luat apoi o turnura mai complexa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

