- Ministerul rus al Apararii a publicat joi dimineata un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Intr-un comunicat, publicat in aceasta dimineața de Ministerul Apararii din Rusia, se arata urmatoarele:“Potrivit informațiilor disponibile, in viitorul apropiat, regimul de la Kiev pregatește o provocare armata impotriva Transnistriei, care va fi efectuata de unitați ale forțelor armate ale Ucrainei,…

- Șefa statului, Maia Sandu, anunța ca, la invitația Președintelui SUA, Joe Biden, a participat la evenimentul public de la Varșovia, acolo unde liderul american a susținut un discurs istoric care a marcat un an de la inceperea razboiului dus de Rusia impotriva Ucrainei. „Dupa adresarea sa, am discutat…

- Chisinaul va continua sa ceara retragerea fortelor militare ruse din Transnistria, chiar daca presedintele Vladimir Putin a anulat marti decretul sau din 2012 privind politica externa a Federatiei Ruse, in care erau prevederi referitoare la reglementarea conflictului transnistrean „pe baza respectarii…

- In programul oficial al vizitei, pe langa o intalnire cu președintele Andrzej Duda, liderul american are un discurs adresat cetațenilor polonezi, de la Palatul Regal din Varșovia, la care poate participa și publicul larg, precum și o intalnire cu lideri politici ai structurii de aparare „București 9”,…

- Presedintele american Joe Biden i-a mentionat numele presedintelui rus Vladimir Putin de 10 ori in discursul sau rostit marti la Varsovia, atacandu-l direct pe liderul de la Kremlin in timp ce a incercat sa mobilizeze lumea in sprijinul Ucrainei, relateaza CNN. In schimb, remarca CNN, Putin nu l-a numit…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa au ajuns in impas, odata cu invadarea militara a Ucrainei, in primavara anului curent. Fiind invitata la emisiunea „In contex” de la postul public de televiziune , șefa statului Maia Sandu, a declarat „ca nu are ce sa discute cu un stat agresor” și…