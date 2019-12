Rusia anunță că rachetele lor hipersonice au devenit operaționale ​​Ministerul Apararii din Rusia a anunțat ca primul regiment de rachete hipersonice Avangard sunt funcționale. Vladimir Putin a declarat ca nicio alta națiune nu dispune de o astfel de tehnologie, potrivit BBC.



Locația nu a fost înca oferita presei, dar se poate ca Munții Ural sa fie aleși pentru lansare. Rachetele au un nou sistem de mișcare, ceea ce ofera o manevrare mult mai simpla și astfel, ar putea fi imposibil de stopat. Ministerul Apararii Sergei Shoigu a confirmat faptul ca rachetele au intrat în serviciul Moscovei, numit acest eveniment unul istoric.



Vladimir…

Sursa articol: hotnews.ro

