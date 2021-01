Rusia anunță că este "obligată" să îl aresteze pe Alexei Navalnîi Agenția penitenciarelor din Rusia a anunțat joi ca este &"obligata&" sa îl rețina pe politicianul de opoziție Alexei Navalnîi care a afirmat saptamâna aceasta ca intenționeaza sa se întoarca la Moscova duminica, relateaza Moscow Times.



Navalnîi se afla în Germania de la sfârșitul lunii august când s-a îmbolnavit sever în timpul unui zbor din Siberia catre Moscova, fiind evacuat doua zile mai târziu cu o aeronava medicala la Berlin.



Analize efectuate de mai multe laboratoare ale unor țari occidentale precum și de organizații…

Sursa articol: hotnews.ro

