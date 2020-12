Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta pentru "fraude la scara mare" a fost deschisa în Rusia împotriva lui Alexei Navalnîi, în convalescența în strainatate dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, scrie AFP.Într-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta…

- Echipa opozantului rus Aleksei Navalnai a anuntat vineri ca o apropiata a acestuia a fost ridicata in cursul diminetii de la domiciliul ei din Moscova si dusa la Comitetul de ancheta, organul rus insarcinat cu principalele anchete penale, informeaza AFP si Reuters. Avocata Liubov Sobol, care l-a vizitat…

- Autoritatile ruse au anuntat marti deschiderea unei anchete penale impotriva Martorilor lui Iehova, organizatie religioasa interzisa din 2017, pentru activitati extremiste, dupa ce au desfasurat perchezitii in peste 20 de regiuni, relateaza AFP. Comitetul de Ancheta, insarcinat cu investigatii…

- Moscova este din nou condamnata la CEDO pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou marti Rusia pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi, opozantul numarul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, pentru "tratamente degradante" aplicate lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, relateaza AFP. Victima la sfarsitul lunii august a unei otraviri a carei responsabilitate el o atribuie Kremlinului, Aleksei…

- Situatia sanitara este alarmanta in Rusia, dar epidemia covid-19 ramane sub control, a declarat joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au anuntat 19.404 de cazuri noi de covid-19 in ultimele 24 de ore, dintre care 5.255 la Moscova,…

- Autoritatile ruse le-au recomandat locuitorilor sa stea acasa in acest sfarsit de saptamana si i-a indemnat sa ia mai multe masuri de precautie, in conditiile in care numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus a crescut vertiginos joi, aproape pana la cel mai ridicat nivel de la inceputul…