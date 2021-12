Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a respins amenintarile Germaniei de a nu pune in functiune controversatul gazoduct Nord Stream 2 in cazul unei invazii rusesti a Ucrainei, relateaza vineri DPA, potrivit Agerpres. Problema conductei nu ar trebui "dramatizata", a declarat vineri viceministrul de externe Serghei Riabkov…

- Noul ministru german al Economiei, ecologistul Robert Habeck, a avertizat ca vor exista „consecinte severe” pentru gazoductul Nord Stream 2 in cazul unei agresiuni a Rusiei impotriva Ucrainei.

- De la criza de la granița Ucrainei la valul COVID agresiv, de la traziția spre o economie verde la menținerea echilibrului bugetar și de la relația cu China și Rusia la construirea unei „Europe suverane”, inclusiv prin cooptarea euroscepticilor de serviciu, noul cancelar al Germaniei se confrunta cu…

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 15.30, documentarul „Ucraina si Rusia, razboi in Europa”, in premiera in Romania In contextul escaladarii conflictului ce se desfașoara la doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, B1 TV va difuza in aceasta duminica, de la ora 15:30, documentarul UCRAINA…

- Kievul considera semnarea de catre Ungaria a contractului pentru livrarea gazului in ocolirea Ucrainei o urmare a materializarii riscurilor legate de lansarea Nord Stream 2, insa alți jucatori de pe piața nu vad aici niciun pericol, a declarat vicepremierul pentru Integrarea Europeana și Euroatlantica…

- Președintele rus Vladimir Putin a responsabilizat miercuri Europa pentru criza gazelor naturale, deoarece nu a încheiat suficiente contracte de livrare pe termen lung cu Moscova, promovând astfel creșterea record a prețurilor, scrie AFP."Întreaga lor politica a fost sa iasa…

- Primul-ministrul maghiar, Viktor Orban, a raspuns la toate plingerile ucrainenilor cu privire la noul acord de gaze cu Rusia, cu fraza: „Negociați cu rușii”. Comentind semnarea documentului intre Budapesta și Moscova, Orban a recunoscut sincer ca nimeni nu este interesat de opinia Kievului, relateaza…