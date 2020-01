Stiri pe aceeasi tema

- Moscova i-ar fi oferit Iranului acces la tehnologia sa de inalta precizie (localizare) pentru rachetele care au lovit bazele ce adaposteau trupe americane in Irak la 8 ianuarie, afirma surse rusesti, citate de portalul israelian DEBKAfile. Tehnologia de inalta precizie, care explica precizia surprinzatoare…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune…

- Trupele de poliție și de securitate din orașul Murmansk din nord-vestul Rusiei au atacat locuințele Martorilor lui Iehova, un grup religios pe care Moscova l-a scos in afara legii, etichetat ca extremist, transmite Europa Libera.

- Rusia a anuntat vineri ca a preluat controlul asupra unui aerodrom in nordul Siriei, pe care trupele americane l-au abandonat mai devreme saptamana aceasta, informeaza dpa potrivit Agerpres. Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial…

- Rusia a respins vineri acuzatiilor Statelor Unite, conform carora Moscova încearca sa destabilizeze Chile, si a sustinut ca acestea fac parte dintr-o campanie de denigrare a politicii externe rusesti, relateaza agentia EFE.

- Rusia a cerut astazi ca orice soldat american ramas in Siria sa paraseasca aceasta tara, Moscova denuntand SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza Agerpres. "In ce priveste prezenta soldatilor americani in Siria, pozitia noastra este binecunoscuta. Numai unitatile rusesti…