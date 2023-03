Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, un apropiat al lui Putin, a declarat ca tarile NATO sunt parte a conflictului din Ucraina intr-un interviu acordat luni, 27 martie, ziarului guvernamental rus Rossiskaia Gazeta. ”De fapt, tarile NATO sunt o parte a conflictului. Au facut…

- In cursul unei convorbiri telefonice cu generalul Mark A. Milley, comandantul Statului Major Interarme de la Pentagon, șeful forțelor armate ale Ucrainei a reiterat apelul Kievului cu privire la intarirea apararii spațiului aerian al țarii sale dupa ce Rusia a lansat un baraj mortal cu rachete supersonice.„Am…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat vineri in al doilea an, fara sa se intrevada un final pentru acest conflict care a ucis deja zeci de mii de oameni, a distrus orase si localitati, a fortat milioane de persoane sa fuga si a adus o tensiune de Razboi Rece in relatiile internationale,…

- Presedintele Vladimir Putin va pune la curent marti elita politica si militara a Rusiei cu privire la stadiul a ceea ce el numeste „operatiunea sa militara speciala” din Ucraina, multi rusi fiind nerabdatori sa afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relateaza Reuters, citata de news.ro. Putin…

- Prelungirea impasului in conflictul militar izbucnit prin invazia militara rusa in Ucraina ar fi in avantajul Rusiei, afirma premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, justificand in acest fel decizia politica de a accelera livrarile de armament destinate ar

- Kremlinul denunta joi livrarea unor tancuri de lupta moderne de catre Occident Ucrainei drept o ”implicare directa” in razboiul dintre Rusia si Ucraina, relateaza CNN. ”Exista declaratii constante ale capitalelor europene, ale Washingtonului, potrivit carora trimiterea unor sisteme de armament Ucrainei,…

- Administratia Vladimir Putin a acuzat, joi, natiunile occidentale de implicare directa in razboiul din Ucraina, in contextul deciziei privind transferul de tancuri avansate, si a semnalat ca exclude orice posibilitate de negocieri cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „Exista constant declaratii…

- Intr-o declarație pentru uz propagandistic, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, susține ca țara sa nu este angajata intr-un razboi cu Ucraina, ci cu NATO, mai ales cu Statele Unite și Regatul Unit.