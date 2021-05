Stiri pe aceeasi tema

- Agentia spatiala rusa Roscosmos a anuntat joi ca o va trimite pe actrita Julia Peresild (36 de ani) si pe regizorul Klim Shipenko (37 de ani) la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) pentru a realiza prima pelicula de fictiune filmata in spatiu, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ''Plecarea…

- Rusia a anuntat marti ca preconizeaza sa plaseze pe orbita primul modul al unei noi statii spatiale proprii in 2025, an in care intentioneaza sa inceapa pregatirile pentru a abandona Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza EFE si DPA. "Deja se construieste primul modul baza pentru…

