- Cel puțin opt oameni au murit, iar alți doi au fost raniți in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la un imobil in care erau cazati muncitori in constructii in Crimeea anexata, a anunțat Ministerului rus pentru Situații de Urgența, citat de agenția rusa TASS . Potrivit TASS, care…

- Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Fregata rusa „Admiral Gorskov” a efectuat un exercitiu pentru a se antrena in lansarea de rachete hipersonice in partea de vest a Oceanului Atlantic cu ajutorul unei simulari pe calculator, a informat miercuri Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat. Echipajul fregatei a simulat lansarea unei rachete…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) se asteapta la o pierdere record in 2022, in principal din cauza pierderilor din portofoliul detinerilor sale din Rusia si Belarus, a declarat miercuri presedintele BERD, Odile Renaud-Basso, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- ”Orașele subterane” din zona Bahmut sunt motivul pentru care Evgeni Prigojin, șeful gruparii paramilitare ruse Wagner, vrea sa cucereasca orașul din regiunea Donețk, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Forțele Moscovei incearca de mai bine de cinci luni sa captureze orașul din estul Ucrainei,…

- Un diplomat rus de rang inalt a declarat vineri, 23 decembrie, ca discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Rusia nu pot avea loc atat timp cat militarii și „mercenarii” NATO raman in Ucraina și cat timp continua livrarile de arme occidentale catre Kiev, transmite Reuters . In cadrul unui interviu…

- Rusia a pus miercuri sub semnul intrebarii adecvarea persoanei propuse de presedintele american Joe Biden pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Moscova, sugerand ca Lynne Tracy s-ar simti mai bine intr-un think-tank de orientare dura, transmite joi Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat intr-un briefing ca a primit, "prin canale diplomatice" o scrisoare prin care Vaticanul iși cere scuze pentru declarațiile pe care Papa Francisc le-ar fi facut in urma cu o luna despre soldații ceceni și buriați.…