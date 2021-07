Stiri pe aceeasi tema

- Politologul ucrainean Artem Filipenko considera ca, dupa alegerile din 11 iulie, "Rusia nu va pleca din Moldova, dar va incerca sa se razbune". el a reamintit intr-un interviu acordat UNIAN ca presedintele rus Vladimir Putin "nu vede in Ucraina si Moldova subiecte independente, dar niste creaturi…

- Consiliul European a decis luni sa reinnoiasca sancțiunile introduse ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei și a Sevastopolului de catre Federația Rusa cu inca un an, pana la 23 iunie 2022. Masurile restrictive in vigoare vizeaza importurile de produse originare din Crimeea sau Sevastopol in UE, precum…

- Moscova si-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina "doar in vorbe", pentru ca in realitate nu a retras mai mult de 10.000 de soldati mobilizati in martie-aprilie, a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o intalnire cu o delegatie a Congresului SUA aflata in vizita la Kiev,…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Guvernul ucrainean l-a declarat marti persona non grata pe consulul rus la Odesa, dupa ce Moscova a decis luni expulzarea unui diplomat al ambasadei Ucrainei in Rusia, a anuntat Ministerul de Externe ucrainean, relateaza agentia EFE potrivit Agerpres. Expulzarea diplomatului ucrainean este o ''continuare…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor mobilizate in ultimul timp in Crimeea spre bazele lor permanente dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. Rusia a anuntat joi ca a ordonat…

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…