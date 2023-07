Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele... The post Nou atac aerian asupra Kievului, in primele ore ale zilei de marti. Ieri, un copil a fost ucis, un jurnalist AFP a fost ranit și tot ieri, rușii au…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Armata ucraineana a informat miercuri despre noi progrese, intre 200 si 1.400 de metri, in diferite zone ale frontului, trupele ucrainene eliberand inca 3 kilometri patrati de teritoriu in cursul zilei trecute, conform noului bilant al contraofensivei ucrainene incipiente prezentat miercuri de purtatorul…

- Bombardamentele masive par sa nu se opreasca deloc in Ucraina, iar contraofensiva planificata de Zelenski a indarjit și mai tare forțele ruse, care ataca zone reprezentative ale țarii. Astfel, oamenii lui Putin au bombardat ieri un bloc de locuințe din Krivoi Rog, orașul natal al liderului ucrainean,…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Rusia a efectuat in noaptea de joi spre vineri 39 de atacuri aeriene asupra mai multor regiuni din Ucraina, plus 50 de tiruri cu sisteme de lansatoare multiple de rachete (MLRS), printre orașele vizate numarandu-se si Krivii Rih, orasul natal al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat sambata, 13 mai, la afirmațiile fostului președinte american Donald Trump, care a spus ca ar pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore daca va fi reales președinte al SUA, informeaza CNN.In timpul vizitei lui Zelenski la Roma, acesta a fost intrebat…