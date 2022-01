Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul si Rusia sunt in impas dupa discutii de aproape patru ore purtate miercuri, la Bruxelles si inaintea celor de astazi, si ultimele, de la Viena. In timp Moscova refuza sa-si retraga trupele de la granita cu Ucraina, Occidentul respinge categoric cererile Moscovei de incetare a extinderii Aliantei…

- Saptamana viitoare ar putea avea loc unul dintre cele mai semnificative și definitorii momente in relațiile dintre NATO și Rusia de la destramarea Uniunii Sovietice incoace, scrie, intr-o analiza, CNN. Miercuri, reprezentanți ai NATO, ai celor 30 de state membre și ai Federației Ruse se vor…

- NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters. "Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în…

- Occidentalii acuza de mai multe saptamani Rusia ca a masat zeci de mii de soldați in apropierea frontierei cu Ucraina, in perspectiva unei invazii. Avertismentele lansate Rusiei s-au referit primordial la grave sancțiuni contra Rusiei, in cazul unei invazii in Ucraina. Intr-un interviu acordat saptamanalului…

- SUA, NATO si Occidentul in ansamblu urmaresc cu ingrijorare desfasurarile de forte rusesti la granita cu Ucraina si nu exclud ipoteza unui nou atac din partea Moscovei. Desi este imposibil de prezis care-i adevarata intentie a acestei mobilizari masive, totusi Kremlinul ar putea decide in functie de…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza The Guardian.

- Occidentul nu poate exclude un atac al Rusiei asupra Ucrainei în timp ce atenția internaționala este concentrata pe criza migrației din Belarus sau pe faptul ca Rusia stabilește o prezența militara permanenta în Belarus, a declarat luni ministrul de externe lituanian, citat de Reuters."Se…