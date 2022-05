Stiri pe aceeasi tema

Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens.

Liderul Bisericii Ortodoxe din Rusia a cerut duminica populatiei sa se alature autoritatilor, in timp ce Moscova isi continua interventia militara in Ucraina, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

Congresul SUA a adoptat joi un proiect de lege care interzice importurile de petrol si gaze din Rusia, aceasta fiind cea mai recenta masura in efortul guvernului SUA de a izola economic si a penaliza Kremlinul pentru invazia sa neprovocata a Ucrainei, transmite CNBC.

In tribunalul Tverskoy din Moscova, reprezentantul FSB Igor Kovalevsky a cerut luni interzicerea imediata a activitaților companiei de internet Meta in Rusia, relateaza Interfax. Instanța examineaza cererea relevanta a Parchetului General.

Cele sase tari occidentale membre ale Consiliului de Securitate al ONU au denuntat vineri folosirea institutiei de catre Moscova pentru a raspandi "dezinformare" si "propaganda", inaintea unei a zecea reuniuni a acestei instante de la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Rusia a interzis intrarea in țara a prim-ministrului canadian Justin Trudeau, ministrului canadian de externe Melanie Joly și ministrului canadian al apararii Anita Anand, a postat marți Ministerul rus de Externe pe Twitter.

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, a lansat din nou un apel, pentru duminica, la organizarea unor proteste impotriva razboiului din Ucraina, la Moscova si in alte orase din Rusia, informeaza Reuters și Agerpres.

O a doua runda de negocieri intre Moscova si Kiev in vederea incheierii unui armistitiu este asteptata sa aiba loc astazi, de la ora 16.00 (ora Rusiei). Informația a fost anunțata de catre Vladimir Medinsky, conducatorul delegației ruse la negocieri și consilier al lui Vladimir Putin.