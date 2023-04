Rusia a început anul acesta exporturi de combustibili către Iran pe calea ferată, pentru prima dată Rusia si Iranul, ambele sub sanctiuni occidentale, creeaza legaturi mai stranse pentru a-si sustine economiile si pentru a submina sanctiunile occidentale pe care atat Moscova, cat si Teheranul le considera nejustificate. Sanctiunile occidentale asupra produselor petroliere rusesti din cauza a ceea ce Moscova numeste ”operatiune militara speciala” in Ucraina au remodelat pietele globale de combustibil, cisternele urmand rute mai lungi si furnizorii alegand destinatii si modalitati de transport exotice. Iranul este supus sanctiunilor occidentale de ani de zile, cu acces limitat la pietele globale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput in acest an sa exporte carburanti spre Iran pe calea ferata, pentru prima data dupa ce cumparatorii traditionali de carburanti rusesti au refuzat sa mai faca afaceri cu Moscova, arata datele si sursele din industria petroliera consultate de Reuters. Atat Rusia, cat si Iranul sunt vizate…

- Trei din patru producatori ruși au fost afectați in ultimul an in mod negativ de sancțiunile occidentale, potrivit unui sondaj realizat in randul a aproape 2.000 de companii din Rusia, citat de cotidianul economic Vedomosti, scrie The Moscow Times . 77% dintre companiile producatoare afectate de sancțiuni…

- Ucraina nu se lasa mai prejos și este hotarata sa lupte impotriva Rusiei prin toate mijloacele posibile. Drept dovada, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care instituie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse…

- Rusia si-a redirectionat cu succes toate exporturile de titei afectate de sanctiunile occidentale asupra Ucrainei catre tari ”prietenoase”, a declarat marti ministrul Energiei Nikolai Shulginov, in timp ce anticipeaza ca productia de petrol si gaze a tarii va scadea anul acesta, transmite Reuters.Occidentul…

- Lukoil, cea mai mare companie petroliera privata din Rusia, intentioneaza sa intre pe piata comercializarii de combustibili din Kazahstan lansand un proiect de franciza, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Companiile petroliere din Rusia sunt extrem de interesate…

- Departamentul de stat al de la Washington a anunțat, intr-un comunicat, ca Blinken va sosi pe 28 februarie la Astana, capitala Kazahstanului, unde se va intalni cu inalți oficiali kazahi „pentru a aprofunda cooperarea bilaterala”, relateaza HotNews.ro, care citeaza relateaza Interfax .Ministerul kazah…

- Rusia intentioneaza sa vanda peste 80- din exporturile sale de petrol din 2023 catre ceea ce numeste tari "prietenoase", a declarat luni viceprim-ministrul Alexander Novak, referindu-se la tarile care nu au sanctionat Moscova pentru invazia sa din Ucraina, transmite Reuters. El a adaugat ca aceste tari…

- Rusia a avertizat miercuri Israelul impotriva oricaror eventuale livrari de arme catre Ucraina, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca va „examina aceasta problema”, relateaza agentia AFP, preluata de Agerpres. „Cand este vorba de livrari de arme (catre Ucraina), nu clasificam tarile…