Stiri pe aceeasi tema

- Presupusa revenire in țara a fostului președinte georgian, Mihail Saakașvili, inainte de alegerile locale a fost calificata drept „un circ” de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza The Moscow Times.

- Partidul aflat la putere în Rusia, ce îl sprijina pe președintele Vladimir Putin, și-a pastrat majoritatea parlamentara dupa alegerile din weekend, chiar daca și-a pierdut circa o zecime din procentul electoral, arata rezultatele parțiale de luni, potrivit Reuters. Dupa numararea…

- Comisia electorala rusa a denunțat sâmbata atacuri cibernetice „din strainatate” care vizeaza resursele sale, în a doua zi a votului legislativ, pentru care autoritațile au facut presiuni asupra giganților internetului, relateaza AFP. Scrutinul, care se desfașoara pâna…

- Un rus a inotat 20 de kilometri din Insulele Kuril in Japonia pentru a cere azil politic, a informat presa de stat duminica in urma unor rapoarte din presa japoneza. Barbatul a fost reținut in Hokkaido, noteaza The Moscow Times. Autoritațile din administrația municipala Yuzhno-Kurilsk au declarat…

- Un rus a înotat peste 20 de kilometri din disputatele Insule Kurile pâna în Japonia pentru a cere azil politic, transmite presa de stat rusa, dupa ce în media japoneza a scris ca barbatul a fost reținut în Hokkaido, potrivit The Moscow Times. Autoritațile din administrația…

- Alex Velea se mandrește cu cariera lui din industria muzicala din Romania, dar și cu familia sa. E logodit cu Antonia și impreuna au doi baieți, pe Dominic și pe Akim. Acum, artistul și-a aratat parinții, cei care l-au sprijinit mereu de-a lungul anilor. Ion și Constantina Velea petrec mult timp cu…

- Salvatorii turci evacuau joi sute de sateni, pe mare, în timp ce un incendiu violent se apropia de o centrala termica în care afla depozitate mii de tone de carbune. În suieratul sirenelor de alarma, locuitorii îsi puneau putinele lucruri pe care au putut sa le salveze din case…