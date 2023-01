Luptele dintre forțele ruse și ucrainene au continuat, chiar și in ziua de Craciun, cand focurile trebuiau, teoretic sa inceteze. Putin a ordonat joi un armistitiu de 36 de ore, incepand de vineri de la pranz si pana la miezul noptii de sambata spre duminica. Ministerul a declarat ca in zona intens disputata din jurul orașului Kremina, in provincia Luhansk din estul Ucrainei, luptele s-au concentrat in terenul puternic impadurit din vestul orașului, unde „luptele s-au transformat in lupte de infanterie calare, adesea la distanța scurta”. „In condițiile in care padurile de conifere ofera o anumita…