Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a reprezentantilor statelor membre UE, care era programata a avea loc vineri seara, pentru a discuta propunerea G7 privind plafonarea pretului pentru exporturile de petrol ale Rusiei, a fost anulata, au declarat pentru Reuters mai multi diplomati europeni. "Nu s-a ajuns la o suficienta convergenta…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a pus sub semnul intrebarii viitorul acordului privind exporturile de cereale, susținut de ONU și de Turcia, afirmand ca mai este „mult de lucru” de facut inainte ca ințelegerea sa poata fi reinnoita luna viitoare, informeaza CNN . Acordul a permis Ucrainei…

- Politica Bruxelles-ului a dus la o situatie in care "un pitic sanctioneaza un gigant" si, prin urmare, "piticul moare", a declarat premierul ungar Viktor Orban criticand din nou sanctiunile UE impotriva Rusiei, conform MTI, Politica de sanctiuni a Uniunii Europene impotriva Rusiei este primitiva in…

- SUA au anunțat ca nu vor recunoaște rezultatele referendumurilor de alipire la Rusia din cele patru regiuni ucrainene – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Acestea sunt „complet fabricate” și „inventate la Moscova”, precizeaza Departamentul de Stat al SUA, citat de CNN. Și premierul britanic Liz Truss…

- Curtea Suprema de la Budapesta l-a condamnat marți la cinci ani de inchisoare pe Bela Kovacs, un fost europarlamentar ungar de extrema-dreapta, pentru pentru spionaj in favoarea Moscovei, unde locuieste acum, informeaza agenția France Presse, citata de news.ro . „Instanta l-a declarat pe inculpat vinovat…

- Un fost europarlamentar ungur de extrema-dreapta a fost condamnat, marti, de Curtea Suprema de la Budapesta pentru spionaj in beneficiul Moscovei, unde locuieste acum. "Instanta l-a declarat pe inculpat vinovat (...) de spionaj impotriva institutiilor Uniunii Europene", potrivit deciziei consultate…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei. A anuntat miercuri, 21 septembrie, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters și…

- Kremlinul anunța ca apreciaza „pozițiile suverane” ale Ungariei in interiorul UE. Kremlinul a transmis luni ca saluta faptul ca Ungaria a adoptat „poziții suverane” in multe chestiuni din cadrul Uniunii Europene, in timp ce se implica in disputa de finanțare de 7,5 miliarde de euro dintre Budapesta…